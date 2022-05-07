Выиграет ли «Спартак» второй матч в РПЛ подряд? При Ваноли такого не было ни разу. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 7 мая, четырьмя матчами продолжится 28-й тур Российской Премьер-Лиги.



В 14:00 «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». В прошлом туре красно-белые обыграли «Крылья Советов», а в двух матчах подряд в этом сезоне они побеждали всего один раз (в октябре 2021 года). Естественно, при Паоло Ваноли такого не было.



В 16:30 «Зенит» уже в статусе чемпиона примет «Химки», которые ведут отчаянную борьбу за выживание. Возможно, Сергей Семак выпустит на поле футболистов, которые получали в этом сезоне не так много практики. В параллельном матче «Нижний Новгород» встретится с «Ахматом».



В 19:00 состоится важный с точки зрения борьбы за медали матч — ЦСКА сыграет с «Сочи». Черноморский клуб опережает армейцев на два очка и занимает третье место в таблице. С учётом вчерашнего поражения «Динамо» у обеих команд есть возможность приблизиться ко второй строчке. Присоединяйтесь к нашему онлайну.

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