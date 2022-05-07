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ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Прямая трансляция 28-го тура РПЛ: онлайн футбольных матчей Урал — Спартак, Зенит — Химки, ЦСКА — Сочи, 7 мая 2022

Выиграет ли «Спартак» второй матч в РПЛ подряд? При Ваноли такого не было ни разу. LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
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Онлайн 28-го тура РПЛ
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«Зенит» проведёт первый матч после триумфа в чемпионате, а ЦСКА постарается вернуться в тройку. Онлайн 28-го тура РПЛ.

Привет, друзья! Сегодня, 7 мая, четырьмя матчами продолжится 28-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». В прошлом туре красно-белые обыграли «Крылья Советов», а в двух матчах подряд в этом сезоне они побеждали всего один раз (в октябре 2021 года). Естественно, при Паоло Ваноли такого не было.

В 16:30 «Зенит» уже в статусе чемпиона примет «Химки», которые ведут отчаянную борьбу за выживание. Возможно, Сергей Семак выпустит на поле футболистов, которые получали в этом сезоне не так много практики. В параллельном матче «Нижний Новгород» встретится с «Ахматом».

В 19:00 состоится важный с точки зрения борьбы за медали матч — ЦСКА сыграет с «Сочи». Черноморский клуб опережает армейцев на два очка и занимает третье место в таблице. С учётом вчерашнего поражения «Динамо» у обеих команд есть возможность приблизиться ко второй строчке. Присоединяйтесь к нашему онлайну.

Как настроить Live-трансляцию под себя

Для удобства вы можете выбрать параметры трансляции. Например, изменить время автообновления или отключить его совсем — нажмите на треугольник рядом с таймером. Или с помощью кнопок вы можете выбрать «Только важные посты» или выстроить их в хронологическом порядке.

📺 Где смотреть матчи «Урал» — «Спартак», «Зенит» — «Химки» и ЦСКА — «Сочи»
Live Кирилл Закатченко

👇 «Урал» в предыдущем туре сотворил сенсацию, обыграв на выезде «Динамо». Благодаря этому результату у «Зенита» появилась возможность стать чемпионом уже в 27-м туре, и команда Семака воспользовалась ей. Залетайте в наш материал о победе уральского клуба.

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11:03 Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть матчи «Урал» — «Спартак», «Зенит» — «Химки» и ЦСКА — «Сочи»

Самая подробная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».

14:00. «Урал» — «Спартак». («Матч Премьер»). Начало эфира — в 13:55.

16:30. «Зенит» — «Химки». («Матч ТВ»). Начало эфира — в 16:25.

16:30. «Нижний Новгород» — «Ахмат» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 16:25.

19:00. ЦСКА — «Сочи». («Матч ТВ»). Начало эфира — в 18:30.

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