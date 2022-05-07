Выиграет ли «Спартак» второй матч в РПЛ подряд? При Ваноли такого не было ни разу. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 7 мая, четырьмя матчами продолжится 28-й тур Российской Премьер-Лиги.
В 14:00 «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». В прошлом туре красно-белые обыграли «Крылья Советов», а в двух матчах подряд в этом сезоне они побеждали всего один раз (в октябре 2021 года). Естественно, при Паоло Ваноли такого не было.
В 16:30 «Зенит» уже в статусе чемпиона примет «Химки», которые ведут отчаянную борьбу за выживание. Возможно, Сергей Семак выпустит на поле футболистов, которые получали в этом сезоне не так много практики. В параллельном матче «Нижний Новгород» встретится с «Ахматом».
В 19:00 состоится важный с точки зрения борьбы за медали матч — ЦСКА сыграет с «Сочи». Черноморский клуб опережает армейцев на два очка и занимает третье место в таблице. С учётом вчерашнего поражения «Динамо» у обеих команд есть возможность приблизиться ко второй строчке. Присоединяйтесь к нашему онлайну.
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Для удобства вы можете выбрать параметры трансляции. Например, изменить время автообновления или отключить его совсем — нажмите на треугольник рядом с таймером. Или с помощью кнопок вы можете выбрать «Только важные посты» или выстроить их в хронологическом порядке.
👇 «Урал» в предыдущем туре сотворил сенсацию, обыграв на выезде «Динамо». Благодаря этому результату у «Зенита» появилась возможность стать чемпионом уже в 27-м туре, и команда Семака воспользовалась ей. Залетайте в наш материал о победе уральского клуба.
📺 Где смотреть матчи «Урал» — «Спартак», «Зенит» — «Химки» и ЦСКА — «Сочи»
Самая подробная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
14:00. «Урал» — «Спартак». («Матч Премьер»). Начало эфира — в 13:55.
16:30. «Зенит» — «Химки». («Матч ТВ»). Начало эфира — в 16:25.
16:30. «Нижний Новгород» — «Ахмат» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 16:25.
19:00. ЦСКА — «Сочи». («Матч ТВ»). Начало эфира — в 18:30.
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