Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» обыграл на выезде ЦСКА и догнал «Динамо» в таблице РПЛ

«Сочи» обыграл на выезде ЦСКА и догнал «Динамо» в таблице РПЛ
Комментарии

Сегодня, 7 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Сочи». Гости одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился полузащитник гостей Артём Макарчук. На 90-й минуте красную карточку получил полузащитник армейцев Ильзат Ахметов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
07 мая 2022, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Макарчук – 10'
Удаления: Ахметов – 90+2' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022