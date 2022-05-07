Тренер «Химок»: могли добиться удачного результата в игре с «Зенитом»
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Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов, заменявший Сергея Юрана на посту наставника команды в матче с «Зенитом» (0:1) в 28-м туре РПЛ, прокомментировал поражение команды.
«Я думаю, была обоюдоострая интересная игра в исполнении обеих команд. Наверное, в начале первого тайма действовали немного скованно. После пропущенного мяча ребята немного успокоились, почувствовали себя свободнее. Во втором тайме мы уже были более активны в атаке, сделали ряд замен и могли при удачном исходе добиться положительного результата. Ребятам огромное спасибо, бились на каждом участке поля», — приводит слова Попова пресс-служба подмосковной команды на официальном сайте.
В оставшихся турах РПЛ «Химки» сыграют с «Ростовом» и «Спартаком».
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