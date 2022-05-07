Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Химок»: могли добиться удачного результата в игре с «Зенитом»

Тренер «Химок»: могли добиться удачного результата в игре с «Зенитом»
Комментарии

Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов, заменявший Сергея Юрана на посту наставника команды в матче с «Зенитом» (0:1) в 28-м туре РПЛ, прокомментировал поражение команды.

«Я думаю, была обоюдоострая интересная игра в исполнении обеих команд. Наверное, в начале первого тайма действовали немного скованно. После пропущенного мяча ребята немного успокоились, почувствовали себя свободнее. Во втором тайме мы уже были более активны в атаке, сделали ряд замен и могли при удачном исходе добиться положительного результата. Ребятам огромное спасибо, бились на каждом участке поля», — приводит слова Попова пресс-служба подмосковной команды на официальном сайте.

В оставшихся турах РПЛ «Химки» сыграют с «Ростовом» и «Спартаком».

Новость по теме
«Химки» не стали делать чемпионский коридор для «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022