Гол Макарчука и удаление Ахметова — в видеообзоре матча ЦСКА — «Сочи»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Сочи». Гости одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился полузащитник гостей Артём Макарчук. На 90-й минуте красную карточку получил полузащитник армейцев Ильзат Ахметов.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
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