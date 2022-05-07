Мухин: есть ли понимание, что не получается у ЦСКА? Было бы понимание, всё бы решили

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал поражение команды от «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«Где-то не хватило везения, где-то – взаимопонимания. Вроде у всех, как кажется, глаза горят. Все хотят побеждать, просто вот так получается, что неудачные игры, и проигрываем.



Есть ли понимание у команды, почему после сборных ничего не получается? Если бы было понимание, то всё бы уже решили. Пока непонятно.



В чем уступили Сочи? Наверное, в создании моментов. Мало создали стопроцентных моментов. Легко они выходили из-под прессинга. Мы где-то не добегали, где-то недорабатывали.



Оценить дебют Торопа? До игры поддерживали, говорили, чтобы был спокоен и играл в свою игру. Ошибки были, но ничего — это дебют.



Отсутствие Акинфеева как лидера? Да, конечно. Он лидер, его не хватало. Может напихать и завести», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.