«Сельта» победила дома «Алавес» благодаря дублю Аспаса. У игрока гостей автогол и удаление

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Алавес». Хозяева одержали победу – 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился нападающий Тьяго Гальярдо, ему ассистировал Денис Суарес. На 34-й минуте преимущество «Сельты» удвоил форвард Яго Аспас, голевой пас отдал Суарес.

Гол Гальярдо:

Аспас забивает в ворота «Алавеса»:

На 57-й минуте автогол забил защитник Химо. На 64-й минуте он был удалён. На 66-й минуте Аспас оформил дубль.

Химо срезает мяч в свои ворота:

Удаление Химо:

Дубль Аспаса:

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После 35 сыгранных туров «Сельта» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 43 очка. «Алавес» с 28 очками находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).