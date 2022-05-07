«Сельта» победила дома «Алавес» благодаря дублю Аспаса. У игрока гостей автогол и удаление

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Алавес». Хозяева одержали победу – 4:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился нападающий Тьяго Гальярдо, ему ассистировал Денис Суарес. На 34-й минуте преимущество «Сельты» удвоил форвард Яго Аспас, голевой пас отдал Суарес.
Аспас забивает в ворота «Алавеса»:
На 57-й минуте автогол забил защитник Химо. На 64-й минуте он был удалён. На 66-й минуте Аспас оформил дубль.
Химо срезает мяч в свои ворота:
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После 35 сыгранных туров «Сельта» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 43 очка. «Алавес» с 28 очками находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).
- 7 мая 2022
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