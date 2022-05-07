Гол Негредо помог «Кадису» разгромить «Эльче». Понсе был удалён с поля

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Эльче». Хозяева одержали победу – 3:0.



На 67-й минуте удаление заработал нападающий «Эльче» Эсекьель Понсе. Счёт был открыт в концовке встречи. На 80-й минуте отличился форвард «Кадиса» Альваро Негредо, ему ассистировал Лукас Перес.

Красная карточка Понсе:

Гол Негредо:

Через три минуты забил нападающий Рубен Собрино, голевой пас отдал Алекс. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился форвард Энтони Лосано.

Результативный удар Собрино:

Мяч Лосано:

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После 35 сыгранных туров «Эльче» располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 39 очков. «Кадис» с 35 очками находится на 16-й строчке в таблице.