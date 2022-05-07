«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Диас сравнял счёт встречи

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимает лондонский «Тоттенхэм Хотспур».



На 74-й минуте ответный мяч забил форвард «Ливерпуля» Луис Диас. Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий «шпор» Сон Хын Мин, ему ассистировал Райан Сесеньон.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.



После 34 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Мерсисайдцы набрали 82 очка. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, у «шпор» 61 очко. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», «горожане» набрали 83 очка.