«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Диас сравнял счёт встречи

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимает лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
На 74-й минуте ответный мяч забил форвард «Ливерпуля» Луис Диас. Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий «шпор» Сон Хын Мин, ему ассистировал Райан Сесеньон.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
После 34 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Мерсисайдцы набрали 82 очка. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, у «шпор» 61 очко. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», «горожане» набрали 83 очка.
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