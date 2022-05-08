Эвребё — о матче «Челси» — «Барса» в 2009-м: нужно было ставить пенальти, это понимают все

Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребё высказался о своей работе на скандальном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:1) в 2009 году. Рефери допустил несколько ошибок в пользу испанского клуба, который по сумме двух встреч смог выйти в финал турнира. В частности, Эвребё не назначил несколько явных пенальти в ворота «Барселоны».

«Я уверен, что концовка матча была бы намного легче для судейской бригады, если бы «Барселона» не забила гол. «Челси» вышел бы в финал, а их болельщики пришли бы в паб и сказали: «Может быть, мы должны были заработать один, два, три, четыре, пять или шесть пенальти… Но сегодня это не имеет значения, потому что мы вышли в финал!»

Конечно, как судья я осознаю, что подобные голы вызывают обсуждения и споры вокруг решений, которые ты принял по ходу матча. Атмосфера на стадионе начала проникать в мою голову. Но судья должен уметь сохранять концентрацию. Это сложно, но нам нельзя думать о моменте, который уже прошёл. Было важно сохранять концентрацию и внимание. Конечно, в матче чувствуется напряжение, и от трибун в том числе. Но это часть игры.

Не думаю, что болельщики «Челси» правы, когда говорят, что их команда должна была пробить пять или шесть пенальти. Но все, кто разбирается в футболе, понимают: нужно было назначать пенальти.

Такое случалось, особенно до введения системы VAR. Иногда ты не ставишь пенальти, не даёшь красную карточку или не принимаешь какое-то важное решение. Думаю, что каждый, кто что-то понимает в футболе, знает, что там был пенальти.

Пусть болельщики сами строят догадки, в каких эпизодах стоило назначать пенальти. Я не дам вам ответ на этот вопрос, потому что я не знаю правильного ответа. У меня просто было своё восприятие происходящего», — приводит слова Эвребё Daily Mail.