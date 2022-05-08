Эвребё — о матче «Челси» — «Барса» в 2009-м: нужно было ставить пенальти, это понимают все

Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребё высказался о своей работе на скандальном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:1) в 2009 году. Рефери допустил несколько ошибок в пользу испанского клуба, который по сумме двух встреч смог выйти в финал турнира. В частности, Эвребё не назначил несколько явных пенальти в ворота «Барселоны».
«Я уверен, что концовка матча была бы намного легче для судейской бригады, если бы «Барселона» не забила гол. «Челси» вышел бы в финал, а их болельщики пришли бы в паб и сказали: «Может быть, мы должны были заработать один, два, три, четыре, пять или шесть пенальти… Но сегодня это не имеет значения, потому что мы вышли в финал!»
Конечно, как судья я осознаю, что подобные голы вызывают обсуждения и споры вокруг решений, которые ты принял по ходу матча. Атмосфера на стадионе начала проникать в мою голову. Но судья должен уметь сохранять концентрацию. Это сложно, но нам нельзя думать о моменте, который уже прошёл. Было важно сохранять концентрацию и внимание. Конечно, в матче чувствуется напряжение, и от трибун в том числе. Но это часть игры.
Не думаю, что болельщики «Челси» правы, когда говорят, что их команда должна была пробить пять или шесть пенальти. Но все, кто разбирается в футболе, понимают: нужно было назначать пенальти.
Такое случалось, особенно до введения системы VAR. Иногда ты не ставишь пенальти, не даёшь красную карточку или не принимаешь какое-то важное решение. Думаю, что каждый, кто что-то понимает в футболе, знает, что там был пенальти.
Пусть болельщики сами строят догадки, в каких эпизодах стоило назначать пенальти. Я не дам вам ответ на этот вопрос, потому что я не знаю правильного ответа. У меня просто было своё восприятие происходящего», — приводит слова Эвребё Daily Mail.
- 8 мая 2022
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:52
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
05:59
-
05:56
-
05:35
-
05:33
-
04:13
-
03:38
-
03:11
-
02:30
-
01:58
-
01:48
-
01:34
-
01:13
-
00:52
-
00:26
-
00:05
-
00:03