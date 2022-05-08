Три европейских клуба интересуются защитником «Аякса»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико в летнее трансферное окно покинет амстердамскую команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, запрос по аргентинскому футболисту сделали три зарубежные команды. Действующее соглашение 29-летнего защитника с командой истекает в 2023 году. Рыночная стоимость Тальяфико оценивается порталом Transfermarkt в € 12 млн.
Тальяфико выступает в составе нидерландского клуба с 2018 года, перейдя из «Индепендьенте» за € 4 млн. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в 19 матчах чемпионата страны забил гол и отдал две голевые передачи. Также на счету Тальяфико результативная передача в трёх матчах Лиги чемпионов.
В зимнее трансферное окно сообщалось, что футболист сменил агента после срыва трансфера в «Барселону».
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