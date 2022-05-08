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Президент «Урала» Иванов: во втором тайме мы переиграли «Спартак», заслужили уважение

Президент «Урала» Иванов: во втором тайме мы переиграли «Спартак», заслужили уважение
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3).

«Вчера мы показали неплохой футбол. Начали неважно, пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Первый стандарт, первый угловой. Долго разбирались, как «Спартак» будет играть. Во втором тайме, думаю, мы переиграли красно-белых.

Самое главное, что у нас появилась игра, и болельщикам понравилось. Команда стремилась, горела желанием. И забила один гол! Могли забить и второй. Да, не добились результата, к сожалению. Но мы заслужили уважение болельщиков. Ребята были довольны посещаемостью! И погода повлияла, и имя «Спартака». Хотели показать, что футболисты играют и будут добиваться результата», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Спартак» разнёс «Урал» в первом тайме. А потом бросил играть «Спартак» разнёс «Урал» в первом тайме. А потом бросил играть
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