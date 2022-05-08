Наумов: у «Рубина» всё валится из рук. Они вряд ли способны навязать борьбу «Локомотиву»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится сегодня, 8 мая.

«Вполне вероятно, что «Локомотив» не выпустит «Рубин» сегодня из зоны стыковых матчей. Два поражения подряд — не очень хорошо для железнодорожников. К сожалению, у «Рубина» всё валится из рук. Всё развалено. Вроде Слуцкий опытный тренер, но они вряд ли способны навязать борьбу «Локомотиву». Не думаю, что сегодня будет крупный счёт, но чем чёрт не шутит. Будет поражение «Рубина» с разницей в один-два мяча.



Если видно, что у ЦСКА ещё новый состав, то у «Локомотива» совсем другая история. Хотя, конечно, поражения объединяют. ЦСКА рассчитывал догнать «Динамо», а «Локомотив» пал жертвой неурядиц в клубе», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.