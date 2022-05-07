«Локомотив» — «Рубин». Леонид Слуцкий завалит тестирование

Казанцы уже в зоне стыков. Ниже только ФНЛ, а предпосылок к улучшению ситуации не видно.

8 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех казанцев оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.74.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с коэффициентом 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (08.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести по три матча. 8 мая состоится встреча, которая закроет программу 28-го тура. На стадионе «РЖД Арена» местный «Локомотив» примет «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последних семи турах чемпионата России «Локомотив» выступил с переменным успехом. За этот период добыл три победы — над «Ахматом» (3:2), «Спартаком» (1:0) и «Нижним Новгородом» (2:1). Также сыграл вничью с крепким «Сочи» (2:2), а поражения потерпел от «Ростова» (1:4), «Зенита» (1:3) и «Краснодара» (0:1). Нестабильность связана в первую очередь со сменой наставника.

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После ухода Маркуса Гисдоля тренерский мостик некоторое время оставался бесхозным. Недолго мешкая, руководство московского клуба назначило на должность Заура Хапова. Новому специалисту команда досталась не в лучшем виде. Главной проблемой стало отсутствие надёжности в обороне.



Несмотря на старания голкиперов Даниила Худякова и Маринато Гильерме, за последние пять встреч в чемпионате России железнодорожники пропустили 11 мячей. Забили за этот период меньше — шесть. Небольшой спад результативности возник из-за дисквалификации, которую схлопотал один из новичков — Ян Кухта.

Нападающий грубо нарушил правила в противостоянии 25-го тура с «Сочи» и пропустил две встречи — с «Ростовом» и «Зенитом». В матче последнего тура РПЛ с «Краснодаром» игрок принял участие, но добыть очки это не помогло. Впрочем, почти половину встречи железнодорожники провели в меньшинстве, так что результат закономерен.



А вот «Рубин» в последних семи турах в чемпионате России выступил очень плохо. Сначала потерпел поражения от «Ростова» (1:2), ЦСКА (1:6), «Химок» (2:3) и «Краснодара» (0:1), затем поделил очки со «Спартаком» (1:1), обыграл замыкающий таблицу «Арсенал» (1:0) и крупно уступил «Сочи» (0:6).



Из-за неудач клуб спустился на 13-ю строчку и рискует по итогам сезона отправиться во второй по значимости дивизион страны. Все предпосылки к этому имеются. Несмотря на усилия Леонида Слуцкого, который принял решение рискнуть репутацией и бороться до конца, казанцы регулярно терпят поражения и пропускают даже больше, чем «Локомотив».

За последние семь встреч в чемпионате России команда из Казани пропустила 19 мячей, а сама забила шесть. Два из них записали на свой счёт новички — Александр Ломовицкий и Константин Кучаев. Третий новобранец — Виталий Лисакович — за этот период результативными действиями не отметился.



Также отметим, что команду не так давно покинул основообразующий полузащитник — Хвича Кварацхелия. Кадровые проблемы докучали Леониду Слуцкому в течение всего сезона, но уход грузина — настоящий удар. Талант хавбека трудно недооценить, ведь им заинтересовался сам итальянский «Наполи».

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Впрочем, это уже другая история. Сейчас мы имеем казанцев, которые угодили в крупномасштабный кризис. Ко всему прочему, грядущий матч состоится на стадионе «РЖД Арена», где москвичи за 13 матчей в чемпионате России потерпели лишь четыре поражения и добыли восемь побед. И это при, мягко говоря, не самом удачном сезоне.



Подопечные Леонида Слуцкого за тот же период, но на выезде, добыли лишь три победы и столько же мирных исходов,. Всё остальное — поражения. Более того, за последние четыре очные встречи лишь раз не проиграли. Сыграли с железнодорожниками вничью на домашнем стадионе — 2:2. Думаем, можно поставить на лобовую победу хозяев за коэффициент 2.04.



Несмотря на нестабильность и наличие плохих результатов в последних семи встречах в чемпионате России, красно-зелёные выглядят на порядок предпочтительнее казанцев. Команда Леонида Слуцкого, очевидно, пребывает в моральном упадке от такого количества проблем и неудовлетворительных результатов.

Мотивация сохранить прописку в РПЛ есть, но казанцам она не помогает. Оппоненты зачастую банально оказываются сильнее. Главный тренер отметил, что игра с «Локомотивом» — это большой тест для клуба. Однако показать свою конкурентоспособность не получается уже довольно долго. Судя по всему, Слуцкий завалит аттестацию.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 8 мая 2022 года

Из-за нестабильности «Локомотив» не лучшим образом выступил в последних пяти турах РПЛ. Пропустил много, забил — не очень. Однако в предстоящем матче есть возможность поправить положение. «Рубин» совсем раскис: за последние семь встреч в РПЛ добыл лишь одну победу над главным претендентом на вылет и много пропустил. Клуб болезненно переживает уход Хвичи и близится к зоне вылета в ФНЛ. История очных встреч тоже на стороне хозяев, думаем, они приукрасят её ещё одной победой.



Ставка: победа «Локомотива» за коэффициент 2.04.

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