Доменико Кришито объяснил, почему отказался от перехода в «Торонто»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», объяснил, почему не перешёл в «Торонто». Напомним, футболист мог перебраться в МЛС в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.
«В 2018 году я вернулся в «Дженоа» спустя семь лет. В последние месяцы я получал предложения от «Торонто». Однако покидать «Дженоа» в таких обстоятельствах мне казалось неправильным. Затем меня остановили различные травмы, и мне было очень жаль, что я не смог помочь своим товарищам по команде в большом количестве матчей», — приводит слова Кришито Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.
Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа».
- 8 мая 2022
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