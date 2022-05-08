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Доменико Кришито объяснил, почему отказался от перехода в «Торонто»

Доменико Кришито объяснил, почему отказался от перехода в «Торонто»
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», объяснил, почему не перешёл в «Торонто». Напомним, футболист мог перебраться в МЛС в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.

«В 2018 году я вернулся в «Дженоа» спустя семь лет. В последние месяцы я получал предложения от «Торонто». Однако покидать «Дженоа» в таких обстоятельствах мне казалось неправильным. Затем меня остановили различные травмы, и мне было очень жаль, что я не смог помочь своим товарищам по команде в большом количестве матчей», — приводит слова Кришито Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа».

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