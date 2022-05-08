Отец Агаларова: приятно, что в контексте сына говорят про АПЛ. Пока у Гамида контракт

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) высказался о будущем сына.

«Были подходы, были моменты. Думаю, что не хватило последней передачи, да и концовки. До удаления была надежда, что «Уфа» забьёт. В меньшинстве как-то сникли что ли. Хотя в конце был момент со стандарта. Счёт по игре. Нападающий должен забивать. В этом матче Гамид отдал две хорошие передачи, с которых партнёры могли завершать. Сказать, что провальный матч — я не могу. В целом Гамид сыграл нормальный матч.



Слухи о будущем Гамида? Я уже много об этом говорил. Постоянно спрашивают. Кто-то говорил про АПЛ, конечно же, это приятно. Наверное, надо быть больше сконцентрированным на игре, на задачах команды. Лично мне никто не звонил. На все вопросы, которые мне задают, я отвечаю, что у сына действующий контракт с «Уфой» и по этим вопросам нужно обращаться в клуб», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.