Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Агаларова: приятно, что в контексте сына говорят про АПЛ. Пока у Гамида контракт

Отец Агаларова: приятно, что в контексте сына говорят про АПЛ. Пока у Гамида контракт
Комментарии

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) высказался о будущем сына.

«Были подходы, были моменты. Думаю, что не хватило последней передачи, да и концовки. До удаления была надежда, что «Уфа» забьёт. В меньшинстве как-то сникли что ли. Хотя в конце был момент со стандарта. Счёт по игре. Нападающий должен забивать. В этом матче Гамид отдал две хорошие передачи, с которых партнёры могли завершать. Сказать, что провальный матч — я не могу. В целом Гамид сыграл нормальный матч.

Слухи о будущем Гамида? Я уже много об этом говорил. Постоянно спрашивают. Кто-то говорил про АПЛ, конечно же, это приятно. Наверное, надо быть больше сконцентрированным на игре, на задачах команды. Лично мне никто не звонил. На все вопросы, которые мне задают, я отвечаю, что у сына действующий контракт с «Уфой» и по этим вопросам нужно обращаться в клуб», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лучший нападающий лиги оказался на развилке. Драматичный сезон Агаларова Лучший нападающий лиги оказался на развилке. Драматичный сезон Агаларова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022