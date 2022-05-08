«Лион» проиграл команде, занимающей последнее место в чемпионате Франции

Сегодня, 8 мая, в матче 36-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал на своём поле «Лион». Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Метц» открыл счёт на 27-й минуте матча, а удвоил своё преимущество уже на 40-й минуте. Примечательно, что один из голов в составе хозяев забил экс-нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе. «Лион» не сдался и отыграл отставание в два мяча – дублем отметился Мусса Дембеле. На 68-й минуте «ткачи» остались в меньшинстве – красную карточку получил Тьяго Мендес. Решающее слово осталось за «Метцем» — команда забила победный гол на 90-й минуте.
Благодаря этой победе «Метц» поднялся с последнего места турнирной таблицы чемпионата Франции. Теперь клуб занимает 19-е место, набрав 28 очков. «Лион» (55) – на 8-м месте.
- 8 мая 2022
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