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«Лион» проиграл команде, занимающей последнее место в чемпионате Франции

«Лион» проиграл команде, занимающей последнее место в чемпионате Франции
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Сегодня, 8 мая, в матче 36-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал на своём поле «Лион». Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Метц» открыл счёт на 27-й минуте матча, а удвоил своё преимущество уже на 40-й минуте. Примечательно, что один из голов в составе хозяев забил экс-нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе. «Лион» не сдался и отыграл отставание в два мяча – дублем отметился Мусса Дембеле. На 68-й минуте «ткачи» остались в меньшинстве – красную карточку получил Тьяго Мендес. Решающее слово осталось за «Метцем» — команда забила победный гол на 90-й минуте.

Благодаря этой победе «Метц» поднялся с последнего места турнирной таблицы чемпионата Франции. Теперь клуб занимает 19-е место, набрав 28 очков. «Лион» (55) – на 8-м месте.

Франция - Лига 1. 36-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
3 : 2
Лион
Лион
1:0 Пажо – 27'   2:0 Ламкель Зе – 40'   2:1 Дембеле – 43'   2:2 Дембеле – 84'   3:2 Булайя – 90'
Удаления: нет / Мендес – 68'
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