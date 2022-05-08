«Хетафе» на своём поле не смог обыграть «Райо Вальекано»
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Сегодня, 8 мая, проходил матч в рамках 35-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, сильнейшего команды не выявили — 0:0.
В составе гостей жёлтые карточки получили Оскар Трехо, Оскар Мартин, Марио Суарес и Пате Сисс, а у хозяев горчичниками отметились Матиас Оливера и Мауро Арамбарри.
После 35 матчей команда Кике Санчеса Флореса занимает 15-е место в национальном испанском первенстве. Клуб набрал 37 очков, до игры он шёл на 17-м месте в лиге, имея на 2 очка больше, чем было у команд, находящихся в зоне вылета. Команда из Мадрида находится на 12-м месте. На первом месте в Примере располагается мадридский «Реал».
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