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Арбитр Федотов: Иванов должен был удалять Кайнова в матче «Арсенал» — «Краснодар»

Арбитр Федотов: Иванов должен был удалять Кайнова в матче «Арсенал» — «Краснодар»
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с нарушением полузащитника тульского «Арсенала» Максима Кайнова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0, идёт первый тайм).

«Арбитр должен был показать красную карточку Кайнову. Карасёв правильно поступил, позвав Иванова посмотреть на VAR. Игрок «Арсенала» после касания мяча имел возможность согнуть ногу. Кайнов же её выпрямил: прямая нога, шипы. Были все основания для показа прямой красной карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Краснодар» в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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