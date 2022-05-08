«Вест Хэм» в гостях разгромил «Норвич» со счётом 4:0

Сегодня, 8 мая, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Норвич» принимал «Вест Хэм». Сильнее оказались «молотобойцы» — 4:0.

Счёт в игре на 12-й минуте открыл Мохамед Саид Бенрахма после передачи Джаррода Боуэна. Затем Майкл Антонио укрепил преимущество команды Мойеса, а в добавленное к первому тайму время Бенрахма с передачи

Боуэна оформил дубль. Во втором тайме Мануэль Лансини реализовал пенальти.

После 36 сыгранных туров «Вест Хэм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Дэвида Мойеса набрали 55 очков. На шестой позиции — «Манчестер Юнайтед» с 58 очками, но манкунианцы сыграли на один матч больше. «Норвич» с 21 очком находится на последней, 20-й строчке.