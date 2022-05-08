Рассказов — о матче «Локомотив» — «Рубин»: Ломовицкий забьёт
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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов приехал на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» и поделился ожиданиями от встречи.
«Прогноз на матч? Ломовицкий забьёт», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».
«Локомотив» набрал 41 очко в 27 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 13-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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