Рассказов — о матче «Локомотив» — «Рубин»: Ломовицкий забьёт

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов приехал на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» и поделился ожиданиями от встречи.

«Прогноз на матч? Ломовицкий забьёт», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».

«Локомотив» набрал 41 очко в 27 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 13-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».