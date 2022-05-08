Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонченко: мы до сих пор остаёмся членами ФИФА, их правила распространяются и на нас

Леонченко: мы до сих пор остаёмся членами ФИФА, их правила распространяются и на нас
Комментарии

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о возможном введении нового футбольного турнира в России.

«Что касается дополнительного турнира, то есть различные форматы. В ближайшее время будет понимание, не за горами следующий сезон. Мы до сих пор остаёмся членами ФИФА. Правила, которые распространяются на все клубы в мире, распространяются и на нас. Пока они есть, будем выполнять. Не вижу смысла закрываться от остального мира.

Чемпионат России интересен, у нас большие возможности для развития собственного рынка. Судьба «Казанки»? Когда будет решение, мы объявим о наших шагах. Все меры направлены на скорейшую и качественную подготовку игроков основного состава. Мне нравятся реформы РФС по юношеским лигам. Пока решения по «Казанке» нет», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Новость по теме
Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: у нас все легионеры на месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022