Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: у нас все легионеры на месте
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансовой ситуации внутри клуба.
«Матч тяжёлый, вообще не помню простых игр за время работы. Важно было увидеть самый молодой состав в истории. Надо было обязательно выиграть, показать качество игры. Хочется подняться как можно выше. Главная мотивация — расти индивидуально и командно.
У нас все легионеры на месте, пока нет никаких других планов. РЖД продолжает поддержку «Локомотива», не мыслим категориями сокращения или не сокращения бюджета», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
«Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.
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