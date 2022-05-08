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Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: задачи от РЖД сократить бюджет не было

Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: задачи от РЖД сократить бюджет не было
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансовой ситуации внутри клуба.

«РЖД является акционером футбольного клуба «Локомотив» уже долгие годы. Вклад остаётся на том же уровне, поэтому и возникают вещи, которые связаны с фондом оплаты труда зарубежным футболистам.

Выплаты по зарплатам повысились. Всё из-за ситуации, в которую попал клуб в прошлом году, когда игроки были в аренде, а клуб должен был платить им зарплату. С игроками, которые не соответствовали уровню «Локомотива», надо было расставаться. И результаты проведённой работы вы увидите в следующем году.

Для чего проходим лицензирование УЕФА? Документы подаются в феврале. За все иски отвечает РФС. Действовать отдельно клубам нет никакого смысла.

Задачи от РЖД сократить бюджет не было. Задачи поставлены те, которые заключены в стратегии. Это развитие футбольного клуба. Не ставится вопрос сокращения, увеличения бюджета. В первую очередь сейчас речь идёт об инфраструктуре», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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