«Реал» отказался от варианта подписания полузащитника «Монако» предстоящим летом

Мадридский «Реал» не заинтересован в подписании полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, ранее испанский клуб был главным конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за подписание 22-летнего французского футболиста, но в «Реале» довольны подбором полузащитников в команде на следующий сезон.
22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
В текущем сезоне в 47 матчах во всех турнирах Тчуамени забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Монако» истекает в 2024 году.
Единственный гол Карраско в матче «Атлетико» и «Реала»:
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