«Ливерпуль» ведёт переговоры о переходе 18-летнего защитника «Абердина»
Поделиться
Английский «Ливерпуль» следит за игрой 18-летнего защитника шотландского «Абердина» Кэльвина Рэмси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, стороны ведут переговоры о стоимости трансфера футболиста и потенциальном контракте, однако сделка ещё не согласована полностью. Сообщается, что Рэмси считают одним из сильнейших игроков своего возраста.
Рэмси — воспитанник «Абердина». В нынешнем сезоне защитник забил один гол и отдал девять результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.
Соглашение между Рэмси и «Абердином» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.
Сообщается, что скауты «Ливерпуля» не в первый раз посещают матчи с участием Рэмси.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:09
-
10:44
-
10:35
-
10:28
-
10:21
-
10:12
-
10:06
-
09:48
-
09:36
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:49
-
08:12
-
07:34
-
07:22
-
07:16
-
06:59
-
06:55
-
06:29
-
06:24
-
06:11
-
05:50
-
05:27
-
05:15
-
04:27
-
04:16
-
03:51
-
03:35
-
03:20
Партнерский контент