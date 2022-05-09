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«Ливерпуль» ведёт переговоры о переходе 18-летнего защитника «Абердина»

«Ливерпуль» ведёт переговоры о переходе 18-летнего защитника «Абердина»
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Английский «Ливерпуль» следит за игрой 18-летнего защитника шотландского «Абердина» Кэльвина Рэмси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, стороны ведут переговоры о стоимости трансфера футболиста и потенциальном контракте, однако сделка ещё не согласована полностью. Сообщается, что Рэмси считают одним из сильнейших игроков своего возраста.

Рэмси — воспитанник «Абердина». В нынешнем сезоне защитник забил один гол и отдал девять результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

Соглашение между Рэмси и «Абердином» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

Сообщается, что скауты «Ливерпуля» не в первый раз посещают матчи с участием Рэмси.

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