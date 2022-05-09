The Sun: Роналду сообщил одноклубникам, что остаётся в «МЮ» и хочет выиграть трофей

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду собирается провести следующий сезон в команде. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, 37-летний португалец сообщил своим одноклубникам, что не собирается покидать команду по собственному желанию. Роналду разочарован сильнее всех по итогам нынешнего сезона и намерен вернуть команду в Лигу чемпионов, а также выиграть трофей.

Роналду перешёл в английскую команду летом 2021 года из «Ювентуса». В 38 матчах за команду нападающий забил 24 гола и отдал три результативные передачи.



Соглашение между Роналду и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.