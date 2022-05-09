Обладательница премии Grammy кубино-американская певица Камила Кабейо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА.



«Я буду очень рада выйти на сцену перед майским финалом Лиги чемпионов в Париже! Я намерена устроить по-настоящему особенное шоу, объединив дух моего латинского наследия и чувство единения любителей музыки и спорта во всем мире. Не могу дождаться!» — отметила исполнительница.

Фото: пресс-служба УЕФА

Кабейо выйдет на сцену за несколько минут до старта финального матча нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, который состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) 28 мая. Ранее в финал турнира вышли «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».