Фернандиньо — о вылете из ЛЧ: я провёл три ночи практически без сна, но это часть футбола

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, что чувствовал и как переживал поражение от мадридского «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:3).
«Я провёл три ночи практически без сна, но это часть жизни, это часть футбола.
Я прошёл через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать и победить в матче с «Ньюкаслом».
Это был важный матч, результат, который нам был очень нужен. Но то, как играла команда, – это позитивный момент. И это даёт нам гораздо больше шансов на итоговое завоевание титула в последних трёх матчах английской Премьер-лиги», – приводит слова Фернандиньо ESPN.
Вчера, 8 мая, «Манчестер Сити» в рамках 36-го тура АПЛ на своём поле обыграл «Ньюкасл» со счётом 5:0. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 86 баллов.
- 9 мая 2022
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