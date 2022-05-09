Фернандиньо — о вылете из ЛЧ: я провёл три ночи практически без сна, но это часть футбола

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, что чувствовал и как переживал поражение от мадридского «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:3).

«Я провёл три ночи практически без сна, но это часть жизни, это часть футбола.

Я прошёл через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать и победить в матче с «Ньюкаслом».

Это был важный матч, результат, который нам был очень нужен. Но то, как играла команда, – это позитивный момент. И это даёт нам гораздо больше шансов на итоговое завоевание титула в последних трёх матчах английской Премьер-лиги», – приводит слова Фернандиньо ESPN.

Вчера, 8 мая, «Манчестер Сити» в рамках 36-го тура АПЛ на своём поле обыграл «Ньюкасл» со счётом 5:0. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 86 баллов.