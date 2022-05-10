Кристиан Карамбё — о Бензема: теперь у «Реала» нет суперзвезды, и он вышел на первый план

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбё поделился мнением об изменениях в игре французского нападающего столичного клуба Карима Бензема.
«Когда в составе мадридского «Реала» были Криштиану Роналду, Альваро Мората и Гонсало Игуаин, Кариму Бензема приходилось непросто. Он всегда был в тени тех, кто его окружал.
Теперь, когда у «Реала» нет суперзвезды, он вышел на первый план и играет главную роль. Он учился у лучших и стал лидером», – приводит слова Кристиана Карамбё A Bola.
В текущем сезоне Карим Бензема провёл за мадридский «Реал» 43 матча во всех турнирах. Он забил 43 мяча и сделал 14 результативных передач.
Испанская Примера 2021/2022. 34-й тур. «Реал Мадрид» — «Эспаньол» (4:0). Гол Бензема:
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