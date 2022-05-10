Агент Карима Адейеми сообщил, что его клиент отказал «МЮ» ради перехода в «Боруссию Д»

Томас Соломон, представляющий интересы нападающего «РБ Зальцбург» Карима Адейеми, заявил, что его клиент отказался рассматривать переход в «Манчестер Юнайтед» и близок к тому, чтобы подписать контракт с дортмундской «Боруссией».
«Мы близки к достижению соглашения с дортмундской «Боруссией». В его пятилетнем контракте не будет пункта выкупа. Да, «Манчестер Юнайтед» хотел участвовать в гонке за Карима Адейеми, но мой клиент предпочёл дортмундскую «Боруссию», — приводит слова Соломона в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
20-летний Карим Адейеми в текущем сезоне провёл за «РБ Зальцбург» 41 матч во всех турнирах. Он забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего австрийского «РБ Зальцбург» в € 35 млн.
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