Игрок «Ромы» Спинаццола поделился эмоциями от возвращения на поле спустя 311 дней

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал, что чувствует после того, как ему удалось сыграть в матче Серии А спустя 311 дней после тяжёлой травмы ахилла, полученной на чемпионате Европы.

«Чувствовал себя хорошо около месяца, чувствовал себя комфортно на тренировочной базе и не мог дождаться возвращения на поле. Теперь для меня важна каждая минута на газоне.

Подумал, наконец настал тот момент, о котором я мечтал все эти 10 месяцев. Чувствовал себя счастливым. Если честно, моим самым большим счастьем было просто вернуться к тренировкам с остальной командой и снова почувствовать, каково это.

Знаю, что могу стать лучше как игрок и буду сильнее, чем был до этой травмы.

Рассчитываю ли сыграть в финале Лиги конференций? Очень надеялся, что мы дойдём до финала ради «Ромы», ради болельщиков, а также ради меня. Важно просто мечтать сыграть в этом финале и снова почувствовать себя собой, чтобы я мог внести свой вклад в игру команды», — приводит слова Спинаццолы Football Italia.