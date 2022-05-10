Игрок «Ромы» Спинаццола поделился эмоциями от возвращения на поле спустя 311 дней

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал, что чувствует после того, как ему удалось сыграть в матче Серии А спустя 311 дней после тяжёлой травмы ахилла, полученной на чемпионате Европы.
«Чувствовал себя хорошо около месяца, чувствовал себя комфортно на тренировочной базе и не мог дождаться возвращения на поле. Теперь для меня важна каждая минута на газоне.
Подумал, наконец настал тот момент, о котором я мечтал все эти 10 месяцев. Чувствовал себя счастливым. Если честно, моим самым большим счастьем было просто вернуться к тренировкам с остальной командой и снова почувствовать, каково это.
Знаю, что могу стать лучше как игрок и буду сильнее, чем был до этой травмы.
Рассчитываю ли сыграть в финале Лиги конференций? Очень надеялся, что мы дойдём до финала ради «Ромы», ради болельщиков, а также ради меня. Важно просто мечтать сыграть в этом финале и снова почувствовать себя собой, чтобы я мог внести свой вклад в игру команды», — приводит слова Спинаццолы Football Italia.
- 10 мая 2022
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