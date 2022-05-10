Защитник «Ромы» Спинаццола сыграл впервые за 311 дней, восстановившись от травмы ахилла

Крайний защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола принял участие в матче 36-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:2). Игрок вышел на замену на 90-й минуте матча вместо Рика Карсдорпа. Это появление на поле стало для защитника римлян первым за 311 дней. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Всё это время 29-летний Леонардо Спинаццола восстанавливался от травмы ахилла, которую он получил, выступая за сборную Италии на победном чемпионате Европы в 2021 году. Леонардо Спинаццола повредил ахилл в четвертьфинальном матче со сборной Бельгии.
На прошедшем чемпионате Европы Леонардо Спинаццола отыграл за сборную Италии 3 матча.
Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Лечче» (3:1):
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