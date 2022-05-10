Кубок России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 1/2 финала
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Сегодня, 10 мая, матчем «Динамо» — «Алания» стартует 1/2 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. В полуфинальную программу турнира входят следующие два матча:
10 мая (вторник)
- 16:30 «Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)
11 мая (среда)
- 19:30 «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).
Примечательно, что до стадии полуфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу две команды из ФНЛ — «Алания» и «Енисей».
Две лучшие команды по итогам полуфинала сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».
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