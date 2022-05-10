Эвра: «Сити» нужны лидеры, но Гвардиоле они ни к чему. Он хочет быть единственным лидером

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после вылета из Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» нужны лидеры, но Гвардиоле они ни к чему. Ему не нужны индивидуальности. Он хочет быть единственным лидером команды.
Вот почему, когда у «Сити» возникают проблемы, никто не может их решить. У них нет никого на поле, кто мог бы им помочь. Он создаёт такие команды, но избегает столкновений с игроками с яркой индивидуальностью.
То же самое было и в «Барселоне», он строит свои команды так, чтобы контролировать всех. Когда что-то идёт не так, он единственный, кто принимает решение. «Сити» совершил ошибку, это правда. Они травмированы. Они похожи на «ПСЖ». Это клубы, основанные на деньгах», — приводит слова Эвра Marca.
- 10 мая 2022
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