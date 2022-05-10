Ромеро: «Астон Вилла» выкупит права на Филиппе Коутиньо у «Барселоны» за € 20 млн

Английская «Астон Вилла» планирует выкупить контракт полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который находится в команде на правах аренды. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере».

По сведениям источника, 29-летний бразильский футболист хочет остаться в английской команде и доволен работой под руководством Стивена Джеррарда. Клубам осталось договориться, в каком виде «Астон Вилла» выплатит «Барселоне» € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Коутиньо согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой». Отмечалось, что полузащитник не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.

«Барселона» обыграла «Бетис» в матче чемпионата Испании:

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