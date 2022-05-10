Тухель – о том, что «Челси» не может вести никаких переговоров: чувствуем себя зрителями

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал тот факт, что клуб не может вступать ни в какие переговоры по трансферам.

«Мы чувствуем себя зрителями, это пассивная роль, которая нам не нравится. Мне кажется это немного странным. Летний трансферный бюджет? Я не знаю, каким он будет, отталкиваясь от состояния дел на сегодняшний день.

Встречался ли я с Тоддом Боули? Нет. На данный момент мы единственный клуб, который переживает такую ситуацию. Ситуация по-своему уникальна и сложна. Продажа клуба — это шаги в правильном направлении, и мы долго этого ждали», — приводит слова Тухеля Goal.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что Тодд Боули, входящий в состав новой группы владельцев лондонского «Челси», инициировал переговоры с председателем совета директоров лондонского клуба Брюсом Баком и директором Мариной Грановской.