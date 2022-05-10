«Спартак» поздравил Эменике с 35-летием

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего нападающего Эммануэля Эменике. Сегодня игроку исполнилось 35 лет.
«Эммануэлю Эменике – 35! Поздравляем бывшего форварда «Спартака» с днём рождения и желаем всего наилучшего!» — написала пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.
Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из «Фенербахче». Сумма трансфера составила примерно € 10 млн. В составе красно-белых Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата России. За московскую команду форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в турецкий клуб. Помимо «Спартака» и «Фенербахче» Эменике также выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Лас-Пальмас», «Олимпиакос» и ряд других клубов. Осенью 2019 года Эммануэль завершил карьеру футболиста.
- 10 мая 2022
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