Укусивший директора и «форвард-Людоед». Вау-истории нигерийцев в «Спартаке»

Нигерийцев в «Спартаке», как тех сыновей у сказочного царя, было трое. Самый первый — Окон Эссиен Фло. Редкий Экземплярище.

Игроком «Спартака» этот громила-нападающий был 2,5 года, хотя играл только в 2001-м и 2002-м (17 матчей, в том числе 2 в Лиге чемпионов, и 1 гол) – потом, будучи выставленным на трансфер, лишь числился в команде. За это время историй, с ним случившихся, хватит на отдельную комедию с Эдди Мерфи в главной роли. Вот три топовых.

Однажды во время переговоров Фло на что-то обиделся и укусил за палец директора «Спартака» Александра Шикунова.

Фло настолько не заморачивался по поводу своего внешнего вида, что часто забывал надеть рубашку.

Когда Фло впервые пришел на матч «Спартака» (он еще не был заявлен за команду), то был задержан милицией на стадионе «Торпедо» за то, что решил справить малую нужду прямо за воротами. При задержании он не понимал, что происходит. Сопротивлялся и кричал: «У меня на родине все так делают!».

Павел Погребняк, которому «посчастливилось» пересечься с Фло в дубле красно-белых, назовет его «самым чудным из тех темнокожих, которые попадали в «Спартак».

«Отдай мяч, что его схватил?» Последняя ЛЧ Олега Романцева: грустные и смешные истории Даже в самой кошмарной Лиге чемпионов в истории «Спартака» (6 поражений с общим счётом 1:18) можно отыскать что-то весёлое.

То ли одного Фло чемпионам России было мало, то ли они решили побаловать себя очередной экзотической покупкой, но в 2002-м состав «Спартака» пополнил 22-летний центральный защитник Самуэль Огунсанья. За его трансфер красно-белые заплатили около 750 тысяч долларов (официальной информации по Фло нет). Огунсанья сыграл за «Спартак» всего 2 матча, зато каких! В памятном снежном дерби против ЦСКА вышел на второй тайм вместо Хлестова, а через 3 дня провел 13 минут на «Месталье» против «Валенсии» в Лиге чемпионов. Уже через минуту после выхода на замену нигериец заработал штрафной, с которого «Спартаку» забили третий мяч (москвичи проиграют 0:3). Но главный прикол был не в этом – Огунсанья вышел на поле в шиповках, так как забыл бутсы в раздевалке.

Когда я в недавнем интервью спросил у президента «Спартака» Андрея Червиченко, как при нем в команде могли оказаться такие персонажи, ответ был эмоциональным: «Вы что думаете – я хотел выкидывать деньги на ветер? Нет. Если я их покупал – значит, кто-то настаивал на том, что это хорошие игроки. Значит, тренер мне говорил: «Это то, что нам нужно!». Тот же Фло еще при Романцеве появился. Все игроки покупались только с одобрения и по просьбам тренеров. Я не понимаю, почему эти вопросы все время задают мне. Зачем, чего, куда, сколько? По-моему – не по адресу. У «Спартака» был спортивный директор, главный тренер. Но все почему-то считают, что это Червиченко – сумасшедший президент, сидел на диване и ковырял в носу: «А дай-ка я себе куплю негра за 300 тысяч! Не будет играть – так хоть огород вскопает». Все эти умники, которые сейчас кричат: «Навезли говна!», не могут понять самого главного: в этой ситуации пострадавший номер один – это я. Я за это деньги платил! Они мне, наоборот, посочувствовать должны.

У меня есть мысли — почему все это покупалось, а потом не играло. Мне ведь под каждого такого игрока обоснование писали – почему он нам нужен. Скоро я начал понимать, что происходит какая-то хреновина. Тогда начал эти бумаги показывать: «Вы мне тут писали, рекомендовали, а теперь говорите, что это «колхозник». А другой, по вашим словам, вообще только с пальмы слез». Предъявлял людям, но внятных ответов от них так и не получил».

Уход Романцева, бромантан, скандалы — сезон, когда «Спартак» был ещё хуже, чем сейчас Андрей Червиченко в интервью не щадит никого и признаётся в собственных ошибках.

Следующим нигерийцем в «Спартаке» летом 2007-го должен был стать Питер Одемвингие. Он даже успел признаться, что «Спартак» — команда его мечты с детства, и слетать в Австрию, где «Спартак» Черчесова проводил сборы (тренер сделал заявление в своем стиле: «Человеческий контакт установлен, остальное игрок должен решить сам. У нас есть вопросы, на которые он должен ответить. Единственное, что я скажу: «Спартак» в аукционах не участвует»).

Но трансфер не состоится — 26-летний уроженец Ташкента (мать – татарка, отец – нигериец) и воспитанник школ «КАМАЗа» и ЦСКА предпочтет перейти из «Лилля» в «Локомотив». А «Спартак» возьмет малоизвестного бразильца Веллитона, который обойдется клубу дешевле.

Выбор «Спартака» объяснит гендиректор клуба Сергей Шавло: «Мы разговаривали с Одемвингие, чтобы понять – хочет ли он играть за «Спартак». Питер сказал, что выступать в нашем клубе будет для него большой честью. И добавил: если уж и переезжать в Россию, то только в «Спартак». Получается, он не сдержал своего слова. Хотя, думаю, немалую роль в его переходе в «Локомотив» сыграли агенты. Они просили для него зарплату почти 2,5 миллионов евро. Хочу, чтобы все поняли: мы не собираемся никому переплачивать только ради того, чтобы игрок оказался у нас. Куда важнее создать в «Спартаке» хороший микроклимат».

Сам Одемвингие так прокомментирует свое решение: «Спартак» – великий клуб, но «Локомотив», в отличие от него, договорился с «Лиллем». Условия меня устраивали. Собрал информацию о клубе, ознакомился с его планами. Очень понравился стадион в Черкизове. Представил себя внутри черкизовской арены и понял: надо соглашаться. Обсудил ситуацию с родителями и знакомыми. И в свой день рождения, 15 июля, сказал «Локомотиву»: «О’кей». Деньги для меня не главное. Их я в любом случае заработаю. Мне будут платить те деньги, которых я стою».

Время рассудит участников этой почти детективной истории. Веллитон, которого сначала хотел купить… «Локомотив», станет в России звездой, а у Одемвингие в РПЛ по большому счету не получится. Летом 2010-го «Локо» продаст нигерийца «Вест Бромвичу» всего за 3 миллиона евро, после чего болельщики вывесят скандальный баннер с бананом и фразой «Спасибо, Вест Бромвич!».

«Я почти с каждым тренером дрался». Одемвингие – в редакции «Чемпионата» Куча историй: шаманы в Африке, установки в «Локомотиве», анаша в Ташкенте и бесконечная дичь в чемпионате Индонезии.

Ну и, наконец, третий нигериец «Спартака» — Эммануэль Эменике. Купленный в 2011 году у «Фенербахче» за 10 миллионов евро (тогда это было второе место в списке самых дорогих приобретений клуба после Эйдена Макгиди, сейчас — седьмое), форвард по прозвищу Людоед запомнился прежде всего тем, что много забивал «Локомотиву» и сверхэмоционально отпраздновал свой гол на «Петровском» («Зенит» отмечал досрочное чемпионство, но «Спартак», выиграв 3:2, торжества питерцам подпортил). Нигериец согнул руку в локте и постучал по ней другой рукой. По-русски все было понятно – «нате, выкусите!». Но Эменике свой жест объяснил иначе – таким образом он передавал привет родственникам. «Я благодарил их за данную мне кровь». Судья матча чувственный порыв африканца не оценил, удалив его с поля. «Спартак» подал протест, Комитет по этике РФС согласился — красная карточка незаслуженна. Однако отменить ее не имел права, и Эменике был вынужден пропустить следующий матч.

Со «Спартаком» Людоед расстанется уже в 2013-м, вернувшись в «Фенербахче» (с выгодой для москвичей — за 13 миллионов). Но карьера его пойдет на спад и перезапустить ее у форварда не получится ни в ОАЭ, ни в Англии, ни в Греции, ни в Испании (последний клуб – скромный бельгийский «Вестерло» в 2019-м). Может быть потому что турецкая пресса еще до переезда футболиста в Россию писала — на самом деле годом рождения Эменике нужно считать не общепринятый 1987-й, а бородатый 1976-й. Получается, что сейчас ему не 33 года, а 44…

С Виктором Мозесом – четвертым нигерийцем «Спартака» проблем а-ля Эменике или Фло-Огунсанья возникнуть не должно.

Во-первых, он воспитанник английского футбола, а это предполагает, что и с документами у него порядок (можно верить, что 29 лет – это 29 лет), и школа соответствующая. Виктор родился в Нигерии, но после трагической потери родителей во время религиозных бунтов (его отец был христианским пастором) в 11 лет переехал в Англию, где жил в приемной семье и окончил академию «Кристал Пэлас».

Во-вторых, в «Челси» он был любимчиком Конте — а это, как ни крути, признание и оценка таланта. Значит, умеет пахать и в отличие от большинства африканцев знаком с игровой дисциплиной.

И за пальцы Мозес никого кусать не собирается. Вроде бы.