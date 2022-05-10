В «Истанбул Башакшехир» прокомментировали информацию об интересе к Гамиду Агаларову

Директор по связям с общественностью турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Коскун Гульбахар прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Я впервые слышу об этом от вас. У меня нет никакой информации о том, что клубу были предложены услуги данного игрока», — сказал Гульбахар в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Metaratings сообщал, что Агаларов был предложен «Истанбулу», и турецкий клуб взял данный вариант на рассмотрение.

Напомним, последний раз Агаларов забил в матче с «Химками» 1 мая — тогда он реализовал пенальти. Для него этот гол стал 18-м в нынешнем сезоне чемпионата России. 21-летний футболист является лучшим бомбардиром турнира.

Ближайший преследователь Агаларова — нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, на счету которого 13 точных ударов. По 11 голов у Матео Кассьерры («Сочи»), Артёма Дзюбы («Зенит») и Фёдора Смолова («Динамо»).