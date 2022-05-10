Дзюба — токсик, а Ваноли вцепился в «Спартак»? Обзор 28-го тура РПЛ

«Чемпионат» представляет пятый выпуск подкаста про РПЛ. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 28-й тур. Фиксируем трусость тренера «Спартака» Паоло Ваноли, несмотря на победу в матче с «Уралом». А ещё обращаем внимание на отчаяние Леонида Слуцкого и предсказываем скорый отъезд Артёма Дзюбы из «Зенита».

Таймкоды:



0:00 — Всем привет!

0:20 — «Крылья» разорвали «Динамо». Какие же они крутые!

10:30 — «Спартак» слишком непредсказуемый. Прав ли Ваноли с заменами?

22:50 — «Зенит» не заметил «Химки». А Дзюба — токсик

31:12 — ЦСКА ужасен. «Сочи» — команда из другой лиги

41:41 — Неожиданно крутой матч в Туле

49:38 — Унылый матч «Локо» — «Рубин», но классный Антоха Миранчук

52:10 — У РПЛ будет новый президент!