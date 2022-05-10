«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью вдовы Льва Яшина

Московское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Валентины Тимофеевны Яшиной, вдовы легендарного советского вратаря Льва Яшина. Валентина Тимофеевна ушла из жизни сегодня, 10 мая, на 92-м году жизни.
«Не стало Валентины Тимофеевны Яшиной. Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола.
Сегодня в динамовской семье большое горе. Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого её футболиста.
Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной.
Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо» на официальном сайте клуба.
- 10 мая 2022
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