Хави рассказал о состоянии Араухо, которого увезли на реанимобиле в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал состояние здоровья защитника клуба Рональда Араухо, который получил травму во время матча 36-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:1).

«Доктор уже сказал нам, что Араухо в сознании. Он проведет ночь в больнице, врач сказал нам не волноваться. Он проведёт там ночь в качестве меры предосторожности, но не более того», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, во втором тайме Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде, Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне уругваец провёл 29 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 4 гола.

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