«Барселона» выступила с заявлением о состоянии Араухо, потерявшего сознание во время матча

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо после матча 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:1) диагностировано сотрясение головного мозга, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Футболист был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
Напомним, в ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.
Напомним, Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Испании и забил 4 гола. С 2020 года Араухо вызывается в национальную команду Уругвая.
Араухо увезли на скорой после столкновения с Гави:
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