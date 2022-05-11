Мадридский «Реал» заинтересован в подписании игрока «Баварии» Сержа Гнабри

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Сержу Гнабри. Об этом сообщает Fichajes.

Ранее появлялась информация о том, что «Ливерпуль» и «Бавария» могут произвести обмен игроками, в который будут включены Садио Мане и Серж Гнабри.

По информации источника, «Реал» также присоединился к гонке за игроком сборной Германии.

Действующий контракт 26-летнего Сержа Гнабри с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Футболист сборной Германии выступает за «Баварию» с 2018 года.

В текущем сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» 44 матча во всех турнирах. Он сумел забить 17 голов и сделать 6 результативных передач.

В свою очередь, в «Баварии» рассчитывают сохранить Сержа Гнабри в составе команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.