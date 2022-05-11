В «Баварии» обеспокоены тем, что Нагельсман не ладит с Хасаном Салихамиджичем

В мюнхенской «Баварии» присутствует обеспокоенность напряжёнными отношениями между спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем и главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, руководящий состав «Баварии» склонен думать, что эта ситуация напоминает начало конфликта между Хасаном Салихамиджичем и прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. Конфликт произошёл в прошлом сезоне и, исходя из большого количества инсайдерской информации, именно по этой причине Ханс-Дитер Флик покинул «Баварию» и стал главным тренером сборной Германии.

В нынешнем сезоне мюнхенская «Бавария» завоевала рекордный 10-й чемпионский титул Бундеслиги подряд, оформив победу в чемпионате Германии за четыре тура до финиша турнира.