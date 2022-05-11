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Тухель: сейчас я, вероятно, не популярен в «Челси»

Тухель: сейчас я, вероятно, не популярен в «Челси»
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о недовольстве игроков команды отменой выходного дня после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Если вы хотите, чтобы вас постоянно любили, вам не следует становиться футбольным тренером высокого уровня. Потому что такого не будет. Сейчас я, вероятно, не популярен в команде. Большинство игроков ожидали 30-минутного разговора и просмотра прошлой игры. Как только они поняли, почему собрались в воскресенье, им пришлось с этим смириться.

Мне нужен свободный день, потому что я тоже отменил свой выходной. У меня были планы на воскресенье, но их пришлось отменить. Такое случается. В час дня была игра юношеской команды, и многие футболисты «Челси» даже остались её посмотреть. Они берут на себя ответственность, и это то, что мне нравится в команде», — приводит слова Тухеля Goal.com.

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