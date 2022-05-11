Агент Габриэла Жезуса подтвердил переговоры по переходу форварда в «Арсенал»

Марсело Петтинати, агент, представляющий интересы нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, высказался о возможном переходе своего клиента в лондонский «Арсенал».

«У нас были переговоры с «Арсеналом» по Габриэлу Жезусу, нам нравится проект этого клуба и мы обсуждаем возможность трансфера.

Есть ещё шесть клубов, заинтересованных в Габриэле. Он сосредоточен на последних играх сезона с «Манчестер Сити». Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова агента Габриэла Жезуса в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» готов отпустить бразильского нападающего после того, как подпишет норвежца Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Габриэл Жезус в нынешнем сезоне провёл за «Сити» 39 матчей, забив в этих встречах 13 голов и отдав 12 результативных передач.