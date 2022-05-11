Глушаков: Сёмин — легендарный тренер. Правильный, настоящий, наш — русский, как говорится!

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился мнением о бывшем главном тренере «Локомотива» Юрии Сёмине. Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполнилось 75 лет.
«Историй очень много. Можно долго сидеть и вспоминать. Хотелось бы поздравить его с таким знаменательным событием — 75 лет, юбилей. Юрий Палыч хороший человек. Желаю ему крепкого здоровья. У него всё есть. Сёмин — легендарный тренер. Он тот, кто создал «Локомотив». Тяжело представить клуб без него. Хотелось бы сказать ему спасибо за его вклад в отечественный футбол. Он гремел с «Локомотивом» на полях Европы. Обыгрывал многие команды в Лиге чемпионов. Хороший человек. Правильный, настоящий, наш — русский, как говорится!» — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 мая 2022
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