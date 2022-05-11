Получивший сотрясение мозга защитник «Барселоны» Араухо выписан из больницы

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо, получивший сотрясение мозга в матче 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:1), покинул больницу, сообщает пресс-служба каталонской команды.



Напомним, в ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.



По информации источника, Араухо провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, прошёл дополнительное обследование и сегодня, 11 мая, был выписан. Защитник отправился домой.



Напомним, Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Испании и забил четыре гола. С 2020 года Араухо вызывается в национальную команду Уругвая.

Араухо увезли на скорой после столкновения с Гави:

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