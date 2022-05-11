Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Получивший сотрясение мозга защитник «Барселоны» Араухо выписан из больницы

Получивший сотрясение мозга защитник «Барселоны» Араухо выписан из больницы
Комментарии

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо, получивший сотрясение мозга в матче 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:1), покинул больницу, сообщает пресс-служба каталонской команды.

Напомним, в ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

По информации источника, Араухо провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, прошёл дополнительное обследование и сегодня, 11 мая, был выписан. Защитник отправился домой.

Напомним, Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Испании и забил четыре гола. С 2020 года Араухо вызывается в национальную команду Уругвая.

Араухо увезли на скорой после столкновения с Гави:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Аспас поддержал Араухо, потерявшего сознание во время матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022