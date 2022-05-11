Стало известно, когда пройдёт церемония прощания с Валентиной Яшиной

Стало известно, когда состоится церемония прощания с Валентиной Яшиной. Похороны вдовы легендарного советского вратаря Льва Яшина пройдут 14 мая в 11:00 в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ по адресу: ул. Маршала Тимошенко, дом 15, строение 76. Об этом сообщает официальный телеграм-канал московского «Динамо»



Похороны состоятся в 13:00 на Ваганьковском кладбище.



В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» планируется начать с минуты молчания.

Валентина Тимофеевна ушла из жизни накануне, 10 мая, на 92-м году жизни. Она была замужем за Львом Ивановичем с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался. Легендарный голкипер всё время своей профессиональной карьеры выступал за один клуб – московское «Динамо».